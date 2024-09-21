مصر تؤكد تضامنها مع لبنان وتدين التصعيد الإسرائيلي

أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع لبنان في ظل التصعيد الخطير بجنوبه حيث استهدفت غارات إسرائيلية مكثفة المنطقة ما يهدد وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها مساء اليوم أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر قد يقود المنطقة إلى عواقب كارثية، محذرة من مخاطر نشوب حرب إقليمية شاملة.

وأدانت مصر " استهداف المدنيين وأعمال العنف التي تنتهك القانون الدولي الإنساني " وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والضفة الغربية .