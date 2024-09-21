زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب حوض بحيرة "بايكال"الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل حوض بحيرة "بايكال" في مقاطعة إيركوتسك شرق روسيا الاتحادية.

وذكرت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في روسيا الاتحادية في بيان لها أنها رصدت في الساعة (09:55 ) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو زلزالا بقوة 5.8 درجة على وقع في منطقة أولخون على بعد 25 كيلومترا من قرية بوغولديكا في حوض بحيرة بايكال بمقاطعة إيركوتسك في سيبيريا شرق روسيا.