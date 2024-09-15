انقطاع الكهرباء عن 60 ألف منزل في التشيك

أفادت تقارير إخبارية، أمس، بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل في جمهورية التشيك عقب عواصف شديدة. وقالت وكالة الأنباء التشيكية، نقلاً عن شركات الطاقة، إن المنطقة الإدارية أوستي ناد لابيم في شمال غرب البلاد على الحدود مع ألمانيا هي الأكثر تضرراً، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل بشكل مؤقت بسبب سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء وسط رياح عاتية.

وهطلت أمطار غزيرة على جمهورية التشيك وبولندا المجاورة، وارتفعت مستويات المياه في كثير من الأنهار والجداول، وحدثت فيضانات في بعض المناطق. وفي قرية سيرولا نيفا شرق التشيك أجلت السلطات نحو 40 شخصاً في إجراء احترازي.