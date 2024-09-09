هاريس تبدأ جولة انتخابية بعد مناظرة مع ترامب

قالت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، إنها وتيم والز الذي اختارته ليكون نائبها، سيقومان بجولة تشمل عدداً من الولايات التي يحتدم فيها التنافس بعد مناظرة مرتقبة مع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الثلاثاء.

ومع بقاء أقل من 60 يوماً على يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر، ستبدأ هاريس نائبة الرئيس الحالي، جو بايدن، جولة لحملتها الانتخابية تشمل نورث كارولاينا، الخميس، وبنسلفانيا، الجمعة، بينما سيتوجه والز إلى ميشيغان وويسكونسن.