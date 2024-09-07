زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب إقليم جاوة الغربية الإندونيسي

ضرب زلزال قوته 4.8 درجة بمقياس ريختر للزلازل ضاحية تيجال بولود بمدينة سوكابومى بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي اليوم ما أسفر عن إلحاق أضرار بمنزل واحد على الأقل غير أنه لم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية.

وذكر داريونو رئيس مركز الزلازل والتسونامي التابع لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 77 كيلومترا جنوب غربى مدينة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية وعلى عمق 63 كيلومترا.