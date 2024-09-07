مقتل وإصابة 94 وإجلاء مليون شخص جراء إعصار "ياغي" في الصين

ضرب الإعصار الخارق "ياغي" أمس، مقاطعة هاينان جنوب الصين مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 92 آخرين، وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا"، نقلاً عن السلطات المحلية الصينية.

وهبط الإعصار تاذي يعد الـ11 خلال العام الجاري، على اليابسة في الصين مرتين أمس، حيث ضرب هاينان أولاً ثم مقاطعة قوانغدونغ.

وتطور "ياغي"، إلى إعصار خارق من المستوى الـ17، ووصلت قوة الرياح القصوى بالقرب من مركزه عندما هبط على اليابسة للمرة الثانية في مقاطعة قوانغدونغ إلى 208.8 كيلومتر في الساعة.

وفي حوالي الساعة 4:20 مساء أمس، هبط الإعصار على اليابسة في بلدة ونغتيان في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان جنوب الصين، مصحوباً برياح تزيد سرعتها عن 234 كيلومتراً في الساعة، وتسبب حتى ظهر الجمعة، في إجلاء أكثر من 574 ألفا و511 من سكان مقاطعة قوانغدونغ، من بينهم 407آلاف و64 شخصاً في تشانجيانغ، حيث هبط للمرة الثانية. كما احتمت جميع قوارب الصيد البالغ عددها 84 ألفا و873 في الموانئ.

وحتى الساعة 2:30 مساء، تم تعليق 72 ممراً مائياً للركاب من أصل 94 في قوانغدونغ، و141.5 زوج من القطارات فائقة السرعة، وأغلقت المدارس في 10 مدن في جميع أنحاء المقاطعة مؤقتاً.

وفي وقت سابق، أجلت مقاطعة هاينان 419 ألفا و367 شخصا من سكانها قبل هبوط الإعصار على يابستها، وتم تعليق العمليات في 89 موقعاً للجذب السياحي في جميع أنحاء المقاطعة، وأغلقت حركة المرور على الطرق والجسور والأنفاق مؤقتاً في مدن متعددة في المقاطعة.