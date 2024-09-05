زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، اليوم الخميس، قبالة الساحل الشمالي لبابوا- غينيا الجديدة، بحسب وكالات أنباء عالمية، نقلاً عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة، إنّ مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ، على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو.

وتقع بابوا - غينيا الجديدة فوق "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها، ببعضها البعض الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.