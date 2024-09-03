ناسا توضح سبب الأصوات الغريبة الصادرة من المركبة "ستارلاينر"

أعلنت شيريل وارنر المتحدثة باسم ناسا، أن الصوت المسموع من المركبة الفضائية "ستارلاينر" العالقة في المحطة الفضائية الدولية مصدره مكبر الصوت المرتد.

وأوضحت قائلة : "لقد توقف الصوت النابض الصادر من مكبر الصوت في مركبة "ستارلاينر". وكان سببه حدوث ارتداد للصوت بين المركبة والمحطة الفضائية الدولية".

وأشارت المتحدثة إلى أن النظام الصوتي للمحطة الفضائية الدولية معقد جدا، ويسمح بالربط بين العديد من المركبات الفضائية ووحدات المحطة، ما يسبب ظهور ضوضاء دخيلة. أي أن الصوت الذي كان يسمع ليست له أي عواقب فنية للعمليات الجارية في المحطة.