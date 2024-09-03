بعد 33 عاماً... سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها أعادت فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد 33 عاماً من إغلاقها في عام 1991 .

وجاء في البيان: "يهدف المجلس الاتحادي من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة ذات الكثافة السكانية العالية وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة".

في شهر مايو، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن سويسرا ستعيد فتح سفارتها في بغداد في غضون أشهر.