بولندا تطالب ألمانيا بتعويضها عن أضرار «الحرب العالمية»

طالب الرئيس البولندي أندريه دودا، أمس، مجدداً، في الذكرى الـ85 للغزو الألماني لبولندا، بتعويضات من ألمانيا عن الأضرار التي لحقت ببلاده خلال الحرب العالمية الثانية. وقال دودا في بلدة فيلون البولندية الصغيرة، التي كانت في ذلك الوقت بالقرب من الحدود الألمانية البولندية، إن «التسامح والاعتراف بالذنب شيء، والتعويض عن الأضرار شيء آخر». وأضاف أن «هذه القضية لم تحل بعد»، مشيراً إلى أن هذا الأمر مستمر منذ 80 عاماً، إذا حسبنا فترة الحرب العالمية الثانية.

ويمثّل غزو ألمانيا لبولندا في الأول من سبتمبر عام 1939، بداية الحرب العالمية الثانية. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1200 مدني قتلوا في هذا الهجوم وحده.