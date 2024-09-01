بكين تتهم الفلبين بالاصطدام المتعمد بسفنها

اتهمت الصين سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية بالاصطدام عمداً بسفينة صينية، أمس، في أحدث تصعيد للتوترات بشأن المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، نُقل عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو دي جون قوله، إن السفينة الفلبينية رقم 9701 اصطدمت بالسفينة الصينية 5205 بعد الساعة 12:06 مساء (04:06 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

ونُقل عن ليو قوله إنه أثناء مناورة السفينة الفلبينية، اصطدمت عمداً بسفينة خفر السواحل الصينية بطريقة غير مهنية وخطيرة، ما أدى إلى الحادث، مضيفاً أن السفينة الصينية كانت تعمل وفقاً للقواعد دون تقديم أي تفاصيل.