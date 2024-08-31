فقدان مروحية على متنها 22 شخصا أقصى الشرق الروسي

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي فقدان مروحية من طراز "ام آي-8 " في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي على متنها 19 شخصا إلى جانب طاقمها المكون من 3 أفراد.

وقالت السلطات الروسية المختصة إن مجموعة من المسعفين ومروحيتين أرسلوا بشكل عاجل الى منطقة الحادث في شبه جزيرة كامشاتكا البركانية.

من جانبه قال فلاديمير سولودوف حاكم منطقة كامشاتكا إن مروحية من طراز "ام آي-8 " اختفت عن شاشة الرادارات وعلى متنها 22 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم موضحا أنه تم تنفيذ عملية تحليق في أجواء المنطقة غير أنها لم تسفر عن أي نتيجة بسبب سوء الرؤية.