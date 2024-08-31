هجوم بالطلاء على زعيمة حزب شعبوي ألماني

غادرت زعيمة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» الشعبوي الجديد المنصة لفترة وجيزة في تجمع انتخابي بولاية تورينجن في شرق ألمانيا، الخميس الماضي، بعد تعرضها لهجوم بالطلاء. وأفاد مصور بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع، بأن السياسية اليسارية سارا فاجنكنشت أصيبت بضربة خفيفة بالطلاء، لكنها استأنفت ظهورها بعد وقت قصير من الحادث.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به، ويخضع للتحقيق، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد الدافع السياسي وراء الحادث. وأكد المسؤول الإعلامي للحزب في ولاية تورينجن، أن فاجنكنشت بخير، موضحاً أنها تعرضت لضربة في الرأس والجزء العلوي من الجسم والرقبة بالطلاء.