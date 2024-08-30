الإعصار شانشان يجتاح اليابان وتحذيرات من سيول وانهيارات أرضية

جلب الإعصار شانشان أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان اليوم الجمعة مع تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما تعطلت العديد من خدمات النقل وأوقفت مصانع كبرى الإنتاج.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية.

وتفقد سكان الأضرار التي خلفتها أمطار غزيرة ورياح عاتية خلال الليل في منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد، حيث وصل الإعصار لليابسة أمس الخميس. ووصفت السلطات الإعصار بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق.

وقالت السلطات إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي عند الساعة 3:45 ظهرا بالتوقيت المحلي (2345 بتوقيت جرينتش) ويتحرك شرقا.

وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن الكهرباء انقطعت أمس الخميس عن نحو 250 ألف منزل في سبع مناطق في كيوشو، لكنها عادت لكثير منها اليوم الجمعة.

وجلب الإعصار أمطارا غزيرة هطلت على مناطق بعيدة عن مركزه وهو ما أثار قلق السلطات بالنظر إلى حركته الأبطأ من المتوقع وهو يمر بالبلاد.

وصدرت إخطارات تنصح أكثر من 3.3 مليون من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو، التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.

وحذرت السلطات هناك من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان للأنهار بسبب الأمطار الغزيرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.

وعلقت شركة تويوتا عملياتها في جميع مصانعها المحلية بسبب العاصفة حتى صباح يوم الاثنين، في حين أعلنت نيسان وهوندا لصناعة السيارات وشركات أشباه الموصلات رينيساس وطوكيو إلكترون وروم وقف الإنتاج مؤقتا في بعض المصانع.

فيما أعلنت شركات الطيران بالفعل إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والدولية، كما توقفت العديد من خدمات القطارات والحافلات والعبارات في كيوشو، وفقا لوزارة النقل.