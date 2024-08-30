مقتل 12 شخصاً في انهيار أرضي شمال غرب باكستان

لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم إثر وقوع انهيار أرضي في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع بشمال غرب باكستان.

ونقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية عن الشرطة الباكستانية قولها إن الضحايا أفراد عائلة واحدة لقوا مصرعهم بعد أن ضرب انهيار أرضي منزلهم الواقع في منطقة "دير العليا" بإقليم "خيبر بختونخوا" القريب من الحدود الأفغانية.

وأكدت السلطات الباكستانية أنه تم انتشال جميع جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الضحايا تسعة أطفال وامرأتان ورجل.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه باكستان أمطارا موسمية غزيرة إذ توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار وهبوب عواصف على جميع أنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.