إعصار "شانشان" يجتاح جنوب اليابان برياح وصلت سرعتها 144 كلم في الساعة

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن ضرب الإعصار "شانشان" جنوبي اليابان، وكان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية يوم الخميس.

بدأ الإعصار في التحرك على طول الأرخبيل، وأثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار جسيمة.



قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار وصل إلى اليابسة صباح الخميس بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي جنوبي جزيرة كيوشو، حيث قد يهطل ما يصل إلى 60 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة.

وأضافت الوكالة أن إجمالي هذا المنسوب على مدار 24 ساعة كان أكثر من متوسط هطول الأمطار في شهر أغسطس/ آب بأكمله، وأن الأنهار الفائضة تهدد بوقوع فيضانات.

اجتاح الإعصار مدينة ميازاكي، وتسبب في سقوط أشجار، وتدمير سيارات، وتحطيم نوافذ بعض البنايات.

وقالت فرقة العمل المعنية بإدارة الكوارث في المحافظة إن 40 بناية تضررت هناك.

أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ارتفاع منسوب مياه النهر في بلدة يوفو - التي تشتهر بالينابيع الساخنة - بمحافظة أويتا، الواقعة شمال ميازاكي مباشرة، حيث تناثرت مياه موحلة على جسر أعلى النهر.

كما ذكرت الوكالة أن الإعصار سيجلب رياحا عاتية، وأمواجا مرتفعة، وأمطارا غزيرة لمعظم أنحاء البلاد، خاصة المحافظات الجنوبية في جزيرة كيوشو.

وقالت إن الإعصار "شانشان" لا يزال في جزيرة كيوشو في الجنوب بحلول منتصف الصباح، ويتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة مع رياح بسرعة 144 كيلومترا في الساعة.

أصيب أكثر من 10 أشخاص في ميازاكي إثر سقوط معظمهم على الأرض بفعل الرياح.

قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية إن شخصين أصيبا في محافظتي كوماموتو وكاغوشيما القريبتين أثناء توجههما إلى ملاجئ خوفا من الإعصار.

وقالت شركة "كيوشو" للطاقة الكهربائية إن التيار انقطع عن نحو ربع مليون منزل في أنحاء كيوشو، معظمها في محافظة كاغوشيما.