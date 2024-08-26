حرارة مياه المحيط في فيجي الأعلى منذ 600 عام

كشفت دراسة نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز»، أن مياه المحيط بالقرب من جزر فيجي جنوب غرب المحيط الهادئ لم تشهد مثل المستوى الحالي من ارتفاع درجة حرارتها منذ 600 عام.

وأفادت جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز في ألمانيا، التي شاركت في الدراسة، بأن البيانات تُعدُّ دليلاً إضافياً على الاحترار غير المسبوق في منطقة غرب المحيط الهادئ.

يشار إلى أنه جرت دراسة للمناخ في الماضي، بفضل شعاب مرجانية يمكن أن تعيش لفترة طويلة، وتنمو بمعدل يراوح بين (3 و6 ملليمترات) في السنة. ويجري تخزين التغيّرات المناخية في العصور السابقة داخل هياكل هذه الشعاب المرجانية.