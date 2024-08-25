الكونغو - برازافيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة.. ووزير الصحة: الوضع غير مقلق

أعلن جيلبيرت موكوكي وزير الصحة في جمهورية الكونغو- برازافيل، تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة من بين 158 إصابة محتملة تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن وضع الفيروس في بلاده ليس مثيرا للقلق .

وقال الوزير موكوكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم، "حتى الخميس الماضي، لم يكن لدينا سوى 19 حالة مؤكدة تم علاجها وشفاؤها"، مشيرا إلى معالجة الحالتين الأخريين.

وأوضح أن الفيروس أصاب خمس مقاطعات من أصل 15 في جمهورية الكونغو - برازافيل، خاصة منطقتي سانغا وليكوالا الواقعتين في شمال البلاد، داعيا السكان إلى الالتزام بالتدابير الوقائية بما فيها غسل الأيدي بانتظام.

ومن المقرر أن تستضيف برازافيل الدورة الـ74 للجنة الإقليمية لإفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الجاري والتي ستناقش تطورات فيروس جدري القردة وإجراءات الوقاية.

وكان جدري القردة قد انتشر في جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.