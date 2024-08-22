«شي إن» و«تيمو» في مواجهة قانونية حامية واتهامات بالتزوير والاحتيال

رفعت شركة «شي إن» Shein الصينية، قضية على منافستها شركة تيمو Temu أمام المحاكم الأمريكية، زاعمة أنها سرقت تصميماتها وبنت إمبراطورية باستخدام التزوير وانتهاك الملكية الفكرية والاحتيال.

وتأتي الدعوى، التي رفعت في محكمة واشنطن العاصمة الفيدرالية، في الوقت الذي تدافع فيه «شي إن» نفسها عن مزاعم مماثلة من مجموعة واسعة من العلامات التجارية والفنانين المستقلين.

"شي إن" و"تيمو" في معركة قانونية حامية تدور رحاها أمام المحاكم الأمريكية إذ تتهم #شي_إن Shein منافستها "تيمو" بسرقة تصميمات وبناء إمبراطورية بالتزوير ودفع بائعيها لسرقة تصميمات العلامات التجارية وجذب المستهلكين بأسعار مغرية.

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في شكواها، تزعم شي إن، أن تيمو «تتنكر» في هيئة سوق شرعية عبر الإنترنت لأنها تشجع بائعيها على سرقة تصميمات العلامات التجارية الأخرى ثم تمنعهم من إزالة المنتجات من المنصة، حتى بعد اعترافهم بالانتهاك.وجاء في الشكوى المقدمة: «تجذب تيمو المستهلكين الأمريكيين إلى تنزيل واستخدام تطبيقها المحمول بوعود بأسعار منخفضة للغاية.

ولكنها لا تستفيد من بيع هذه المنتجات، التي يتم تسعيرها بأسعار منخفضة للغاية بحيث يتعين على تيمو دعم كل عملية بيع، وخسارة المال في كل معاملة».وأضافت الدعوى القضائية: «فقط من خلال تشجيع البائعين على انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين وبيع السلع المقلدة أو دون المستوى، يمكن لشركة تيمو أن تأمل في تقليل الخسائر الهائلة التي تدعمها».