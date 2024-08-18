روسيا تعلن استسلام مجموعة عسكرية أوكرانية

أفادت السلطات الأمنية الروسية، أمس، بأن مجموعة من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، سلموا أنفسهم في بلدة كوماروفكا في مقاطعة كورسك الروسية.

وذكرت السلطات الأمنية في المقاطعة أن «الوحدة التي استسلمت تتكون من 24 جندياً من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث عملت بالتنسيق مع الجانب الروسي للاستسلام».

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق عملية استسلام المجموعة العسكرية الأوكرانية، من خلال تصويرها عبر طائرة مسيّرة كانت تتابع تفاصيل العملية بإشراف القوات الروسية.