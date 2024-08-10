بقيمة 125 مليون دولار.. أميركا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها سترسل لأوكرانيا أسلحة إضافية بقيمة 125 مليون دولار للمساعدة في عملياتها العسكرية ضد روسيا، بما في ذلك قدرات دفاع جوي تشتد الحاجة إليها، وأجهزة رادار للكشف عن المدفعية المعادية ومواجهتها وأسلحة مضادة للدبابات.

تأتي الحزمة الأخيرة في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا أكبر هجوم بري لها على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022. دفع الهجوم في مقاطعة كورسك موسكو إلى إعلان حالة الطوارئ وإرسال تعزيزات إلى هناك.

قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إن استخدام أوكرانيا للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم كان متوافقًا مع سياسات الإدارة. وافقت إدارة بايدن على استخدامها في الضربات المضادة عبر الحدود ضد روسيا ولكن ليس ضد أهداف أعمق داخل روسيا، على الرغم من أن المسافات المحددة غير واضحة.

ستخرج الأسلحة في حزمة المساعدات الأخيرة من المخزونات الأمريكية الحالية وستشمل صواريخ ستينغر وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وذخيرة ومركبات أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هايمارس". بذلك يصل إجمالي مبلغ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ عام 2022 إلى 55.6 مليار دولار.