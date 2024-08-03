8 ملايين أفغاني هاجروا منذ عام 2020

ذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة أن 85% من أصل ثمانية ملايين مهاجر أفغاني، هاجروا إلى دول مجاورة، حيث توجه نحو مليون منهم إلى أوروبا.

وجاء في التقرير «منذ 2020، هاجر نحو ثمانية ملايين أفغاني، توجه 85% منهم إلى دول مجاورة، وتوجه نحو مليون منهم إلى أوروبا»، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس.

وطبقاً لإحصاءات المنظمة، فإن معدل العودة كان مرتفعاً للغاية في السنوات الأخيرة.

واستناداً إلى هذا التقرير، فإنه في عام 2023 سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة نحو مليون طالب لجوء، مشيرة إلى أن 70% منهم كانوا غير موثقين.