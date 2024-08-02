الصحة العالمية: وفاة 175ألف شخص سنوياً في أوروبا جراء الحر الشديد

قالت منظمة الصحة العالمية إن موجات الحر تؤدي بحياة أكثر من 175 ألف شخص سنوياً في أوروبا، حيث تسجل معدلات الحرارة ارتفاعاً بسرعة أكبر من بقية العالم".

وأوضحت فى بيان لمديرها الإقليمي في أوروبا الدكتور هانز كلوغه أمس الخميس " يعد الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هو المنطقة الأسرع احتراراً بين أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، حيث ترتفع درجات الحرارة بحوالي ضعف المعدل العالمي. وفي جميع أنحاء الإقليم، في دوله الأعضاء البالغ عددها 53 دولة، يدفع الناس الثمن النهائي. وقد حدثت السنوات الثلاث الأكثر دفئاً على الإطلاق في المنطقة منذ عام 2020، وكانت السنوات العشر الأكثر دفئًا منذ عام 2007".