قبل ساعات من افتتاح الأولمبياد.. حرائق متعمدة ضد شبكة السكك الحديدية الفرنسية

تعرضت شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديدية الفرنسية «إس إن سي إف» لأعمال «تخريب» منسقة على ما يبدو تسببت بالاضطرابات الشديدة التي تطولها اليوم، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر إن أعمال التخريب كانت «منسقة بشكل واضح»، بعدما أعلنت الشركة تعرضها ليل الخميس الجمعة لـ«هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل» شبكتها للقطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الفرنسية «إس إن سي إف» جان بيار فاراندو، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي، أن «الهجوم الضخم» على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع يطول 800 ألف راكب. وندّد الوزير المنتدب للنقل باتريس فيرغريت بـ«عمل إجرامي مشين»، محذراً من «عواقب بالغة جداً» بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.