بسبب أعمال تخريب في فرنسا.. تعطل حركة القطارات من لندن إلى باريس

قالت شركة "يوروستار"، اليوم، إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.

وأضافت الشركة في بيان "بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي".

وتابعت "سيطيل هذا زمن الرحلة بحوالي ساعة ونصف الساعة"، مؤكدة إلغاء عدة رحلات للقطارات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديد الفرنسية (أس أن سي أف)، جان بيار فاراندو، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي أن "الهجوم الضخم" على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يطال 800 ألف راكب.

وندد الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت، بـ"عمل إجرامي مشين" محذرا من "عواقب بالغة جدا" بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.