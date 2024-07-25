على شواطئ اسطنبول.. السلطات التركية تعثر على دراجة مائية أوكرانية محملة بالمتفجرات

عثرت السلطات التركية قرب الجانب الأوروبي لشاطئ اسطنبول التركية على دراجة مائية، رجحت أنها تابعة للبحرية الأوكرانية تحمل متفجرات.

واتضح بعد الفحص أنه جرى تركيب عدة كاميرات على الدراجة المائية إلى جانب تذخيرها بالمتفجرات.

وعلى الفور تم تطويق مكان عوم الدراجة الأوكرانية من قوات الدرك والجيش التركي.

وفي يونيو الماضي، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجايف تدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا بالمدينة دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.

وفي مايو الذي سبقه، حاولت مجموعة من الزوارق المسيرة الأوكرانية، شن هجوم على أسطول البحر الأسود الروسي، وكان عددها 5 زوارق.