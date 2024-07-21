الرئيس جو بايدن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية بعد مناظرة كارثية مع ترامب

انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق انتخابات 2024 للرئاسة يوم الأحد، منهيا محاولته لإعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع دونالد ترامب أثارت شكوكا حول أهليته للمنصب قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات.

يأتي القرار بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 يونيو، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، وغالبًا ما أعطى إجابات لا معنى لها وفشل في كشف أكاذيب الرئيس السابق العديدة.

يعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، والتي تنتهي ظهر يوم 20 يناير 2025 .

كتب بايدن في منشور على موقع إكس: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. رغم أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

لم يلقي بايدن دعمه على الفور خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة المفضلة للحزب على الفور للترشح في مؤتمره في أغسطس في شيكاغو.