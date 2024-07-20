زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع الإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بمنطقة ساخالين في بيان أن مركز الزلزال في البحر كان على بعد 82 كيلومترا جَنُوب شرق جزيرة إيتوروب وعلى عمق 62 كيلومترا.

ووفقا للبيان الذي أوردته وكالة "إنتر فاكس" للأنباء، لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال، ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".