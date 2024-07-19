خلل تقني عالمي يؤثر على المطارات والبنوك وأسواق النفط والغاز

تسبب اليوم خلل تقني بأحد خوادم شركة "كراود سترايك" في التأثير على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.



وذكرت شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني" أنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام "ويندوز" المشغل لأحد الخوادم.



بدورها، أوضحت شركة "مايكروسوفت" أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات "مايكروسوفت 365" المتبقية التي يشوبها الخلل.



وفي هذا الإطار، أعلنت العديد من كبرى شركات الطيران الأمريكية من بينها خطوط دلتا ويونايتد وأميركان، وقف جميع رحلاتها في ساعة مبكرة الجمعة بسبب مشكلة اتصالات، بحسب إدارة الطيران الفدرالية.



وقالت الإدارة في مذكرة لشركات الطيران إن جميع الرحلات أوقفت بسبب "مشكلة الاتصالات".



كما توقفت حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية برلين، وقالت متحدثة باسم المطار "بسبب عطل فني حدثت تأخيرات في عمليات إتمام إجراءات السفر، وسيجرى تعليق عمليات الطيران".



وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه "مشاكل فنية على نطاق واسع"، وحذرت من احتمال إلغاء رحلات.



في السياق ذاته، قالت مصادر في قطاع النفط والغاز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.



كما أثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام، والبنوك الأسترالية، وشركات للخطوط الجوية العالمية والسكك الحديدية في اليابان والهند والتشيك وايرلندا وفرنسا.



وتوقف العمل بمطار سخيبول في أمستردام بهولندا، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، وذلك نتيجة مشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.