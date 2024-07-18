النحس يصيب مُرَشَّحيْ الانتخابات الأمريكية: بعد محاولة اغتيال ترامب .. إصابة بايدن بـ"كورونا" !

يبدو أن النحس أصاب مُرَشَّحيْ الرئاسة الأمريكية فبعد مطالبات للرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة بسبب "الشيخوخة" تعرض منافسه دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، لكن أمس الأربعاء كانت الأقدار تخبىء مفاجأة جديدة للديمقراطيين وهي إصابة بايدن بفيروس كورونا !

فقد كشف البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا في أثناء رحلة إلى لاس فيغاس لحضور تجمع انتخابي امس مضيفاً أنه يعاني من أعراض خفيفة.

هذا وأعلن بايدن أنه "بحالة جيدة" الأربعاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير "أشعر بأنني بحالة جيدة".

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن بايدن (81 عاماً) سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".

بدوره قال طبيب الرئيس الأميركي أنه "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب"، وهو يتلقى الآن عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد. وأضاف أن "أعراضه لا تزال خفيفة، ومعدل تنفسه طبيعي عند 16، ودرجة حرارته طبيعية عند 97.8، وقياس نبضه طبيعي عند 97%".

يأتي ذلك أيضاً في وقت يتعرض بايدن لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي امام منافسه دونالد ترامب بعد أن أثار أداؤه خلال المناظرة الرئاسية مخاوف بشأن عمره وصحته.

وثبتت إصابة بايدن بكوفيد في 21 يوليو 2022 ثم تعافى في 27 من الشهر نفسه. وتأكدت إصابته مرة أخرى في 30 يوليو قبل إعلان تعافيه من المرض في السابع من أغسطس.