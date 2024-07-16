شرطة عمان: وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة و مقتل الجناة الثلاثة بحادثة إطلاق النار

أعلنت شرطة عمان السلطانية أن حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الشرطة السلطانية قولها إن الحادثة أسفرت أيضا عن إصابة (28) شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف أثناء تأدية واجبهم الوطني تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، موضحة أن الشرطة السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية أنهت إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق فيما تتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.

وتقدمت شرطة عمان السلطانية بالتعازي والمواساة إلى أسر المتوفين متنمية الشفاء العاجل للمصابين.