ظهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مضمّد الأذن، لدى وصوله، أمس، إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي، وسط تصفيق حادّ من الجمهور، في أول ظهور علني للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية منذ نجاته من محاولة اغتيال السبت.

والملياردير الجمهوري البالغ 78 عاما، أصيب بخدش رصاصة في أذنه اليمنى، ما استدعى تضميدها، رفع قبضته في الهواء لتحيّة الجمهور الذي صفّق من جهته بحرارة وفرح.

بضمادة في أذنه.. أول ظهور علني لترامب بعد محاولة اغتياله (فيديو)

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مصدر الفيديو: متداول#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yCxZLfDuEF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 16, 2024

والسبت، أطلق شاب يبلغ من العمر 20 عاما يحمل بندقية من طراز "15 أيه.آر" النار صوب ترامب من سطح بناية.

وكان ترامب قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عندما دوى إطلاق النار وأصيبت أذنه اليمنى ولطخت الدماء وجهه.

وقالت حملة ترامب في وقت لاحق إنه "بخير"، ولم يتعرض على ما يبدو لإصابة بالغة فيما عدا جرح في الجزء العلوي من الأذن اليمنى.

وكان وصول ترامب للمؤتمر أول ظهور علني له بعد الحادثة التي أثارت الأميركيين خلال الساعات الأخيرة.