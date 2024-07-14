الرئيس المصري يدين الهجوم على ترامب

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن القلق البالغ بشأن الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وأكد السيسي، في تدوينة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.