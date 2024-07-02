الكويت: عدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني أجنبي بأي مناسبة رسمية داخل البلاد وخارجها

أكد مجلس الوزراء الكويتي على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، مع ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.

ووفقاً لصحيفة "الراي"، عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية في شأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.