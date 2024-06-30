روسيا تسيطر على بلدة في أوكرانيا

أعلنت روسيا أمس، السيطرة على بلدة بالقرب من مدينة تورتسك في شرق أوكرانيا التي تتعرض لهجمات روسية متزايدة منذ مطلع يونيو. وجاء في التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية «بفضل عمليات كُللت بالنجاح، حررت وحدات تجمّع الجنود المركزي بلدة شومي».

وتقع هذه البلدة الصغيرة بالقرب من مدينة تورتسك التي تشكل سداً أساسياً على هذا الخط من الجبهة. ومن شأن سقوط هذه المدينة بأيدي الروس أن يفسح لهم المجال إلى كوستيانتينيفكا ثم كراماتورسك الهدف الأبرز للجيش الروسي في هذه المنطقة.

وأفاد سكان من تورتسك هذا الأسبوع بالعشرات من عمليات القصف التي تنفذها روسيا يومياً.