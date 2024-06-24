قيادي ألماني يطالب بإعادة الأوكرانيين غير العاملين

برلين - د.ب.أ

طالب الحزب المسيحي الاجتماعي بإعادة لاجئي الحرب الأوكرانيين إلى وطنهم إذا لم ينضموا إلى سوق العمل في ألمانيا.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ألكسندر دوبرينت: «بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب يجب أن ينطبق المبدأ التالي الآن: بدء العمل في ألمانيا أو العودة إلى المناطق الآمنة في غرب أوكرانيا».

وقد قوبل المطلب بانتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك فيزه «إلى مناطق تم قصفها يريد دوبرينت الآن إعادة النساء والأطفال الذين ربما فقدوا والديهم بالفعل على الجبهة».