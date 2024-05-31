إصابة أشخاص بجروح بالغة في هجوم مروع بسكين في ألمانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إصابة عدد من الأشخاص بجروح "بالغة" في "اعتداء" بسكين وقع في مدينة مانهايم واستهدف بحسب وسائل إعلام ناشطا معاديا للإسلام قريبا من اليمين المتطرف.

وذكرت في بيان أنه "إذا كشف التحقيق عن دافع ديني، فسيكون ذلك تأكيدا جديدا للخطر الكبير الذي تمثله أعمال العنف الإسلامي والذي حذرنا منه" منددة بـ"جريمة رهيبة".

من جهته، أفاد شولتس عن "مشاهد مروعة" تنتشر عن هذا الاعتداء الذي وقع قبل أيام من الانتخابات الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.

وكتب على منصة إكس "العنف غير مقبول إطلاقا في ديموقراطيتنا".

وإضافة إلى الناشط المناهض للإسلام الذي كان يستعد لإلقاء كلمة خلال تجمع سياسي لحركته في المدينة، أوردت وسائل إعلام ألمانية أن بين الجرحى شرطيا.

ولم تعط الشرطة أي تفاصيل مكتفية في الوقت الراهن بإعلان إصابة عدد من الأشخاص طعنا بسكين في ساحة السوق في مانهايم بجنوب غرب ألمانيا. واشارت لاحقا الى إصابة المهاجم بجروح.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يطعن بسكين عددا من الأشخاص في وسط مانهايم.

وحاول عدد من الرجال تثبيته أرضا غير أن المهاجم تمكن من النهوض وطعن شرطيا في ظهره قبل أن يطلق شرطي آخر النار عليه.