نصف مليون شخص في بنغلاديش تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن أكثر من نصف مليون شخص تقطعت بهم السبل بعدما غمرت الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق مقاطعة سلهت ببنغلاديش.

وفتحت الحكومة ما يقرب من 550 مأوى مؤقتا، وقد أثرت الفيضانات على نحو 533 ألفا و202 من سكان القرى والبلدات النائية بالمقاطعة، بحسب الإدارة المحلية.

وقال شيخ راسل حسن، كبير مسؤولي المقاطعة: "نحاول نقل الأشخاص المتضررين من الفيضانات إلى مناطق آمنة"، مضيفا أن نحو 4802 قروي نقلوا إلى ملاجئ في الأيام الماضية.

وقال مجلس إدارة تطوير المياه في بنغلاديش إن النهرين الرئيسيين -سورما وكوشيارا - فاضا عن جوانبهما بسبب الأمطار الغزيرة في مناطق التلال الواقعة عبر الحدود.



وأضاف المجلس في نشرته الصباحية اليوم الجمعة، "ارتفع منسوب المياه في النهرين الرئيسين بالمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ، وهو ما قد يستمر على مدار الساعات الأربع وعشرين المقبلة".