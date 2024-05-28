البرلمان الإيراني ينتخب رئيسا جديدا
انتخب مجلس الشوری الاسلامي "البرلمان الجديد" رئيس المجلس السابق محمد باقر قاليباف رئيسا جديدا له خلال الجلسة الثانية التي عقدها اليوم بعد جلسة الافتتاح التي عقدت الاثنين . في الوقت الذي استكمل فيه المجلس الجديد انتخاب نواب الرئيس وبقية أعضاء هيئة الرئاسة .
ومن المقرر فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الخميس ولمدة أربعة أيام فيما تجري الأحزاب والكتل السياسية مشاورات من أجل تعيين مرشحهم لدخول الانتخابات .
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