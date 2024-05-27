مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشعر بـ"الهلع" حيال قصف إسرائيل نازحين في رفح

أعرب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك عن شعوره بـ"الهلع" الاثنين حيال ضربة جوية إسرائيلية قال مسؤولون في غزة إنها أودت بحياة 45 شخصا في مخيم للنازحين في رفح، مطالبا بـ"محاسبة" المسؤولين.

وقال تورك في بيان إن "الصور القادمة من المخيم مروّعة وتشير إلى عدم وجود تغير على ما يبدو في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت حتى الآن إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين"، داعيا أيضا الفصائل الفلسطينية إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ و"إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ومن دون شروط".