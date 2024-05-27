الاتحاد الإفريقي: الضربات الإسرائيلية على رفح تنم عن "استخفاف" بقرار محكمة العدل الدولية

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الاثنين الغارات الجوية المروعة على مخيم للنازحين في رفح، وقال إن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب وفي تحد لحكم محكمة العدل الدولية.

وأضاف موسى فقي في بيان أن قرار محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، "يجب تطبيقه بشكل عاجل إذا أريد للنظام العالمي أن يسود".