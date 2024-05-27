مقتل 7 جنود باكستانيين و23 مسلحا في تبادلات إطلاق نار على الحدود الأفغانية

قال الجيش يوم الاثنين إن قوات الأمن الباكستانية كانت تشن عدة مداهمات في شمال غرب البلاد المضطرب، وهو معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، عندما أدت عمليات تبادل لإطلاق النار إلى مقتل سبعة جنود و23 مسلحا.

وقع أول تبادل لإطلاق النار خلال الليل على مشارف بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين واثنين من ضباط الجيش ، بحسب بيان للجيش الباكستاني.

قال البيان إن تبادل إطلاق نار ثان وقع خلال عملية أمنية أخرى يوم الاثنين في منطقة تانك، مما أسفر عن مقتل 10 مسلحين، مضيفا أن خمسة جنود وسبعة مسلحين قتلوا أيضا خلال تبادل منفصل لإطلاق النار في منطقة خيبر.

لم يقدم الجيش المزيد من التفاصيل، لكن العمليات السابقة في المنطقة استهدفت أعضاء من حركة طالبان الباكستانية الذين بدأوا إعادة تجميع صفوفهم في المنطقة الشمالية الغربية في السنوات الأخيرة.