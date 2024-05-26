إعلام مصري: دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم، بأن شاحنات مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شاحنات تحمل مساعدات انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، تضم مساعدات غذائية و4 شاحنات وقود.

وأضافت أن المساعدات سيتم تسليمها للأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني، وأن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 و20 طنا من المساعدات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي، الجمعة الماضية، على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة.

وقالت الرئاسة المصرية إن إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم سيكون مؤقتاً لحين "التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".