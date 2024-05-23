بوتين يوقع مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأميركية في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لبلاده بمصادرة أصول شركات وأفراد أميركيين لتعويض مصادرة واشنطن أي أصول روسية في الولايات المتحدة.

جاء في نص المرسوم "يمكن للشركات والبنك المركزي والأفراد في روسيا التقدم بطلب إلى المحاكم الروسية لإعلان أن مصادرة ممتلكات في الولايات المتحدة أمر غير مبرر. إذا وافقت المحكمة، فإن لجنة حكومية ستقدم أصولا كتعويضات يمكن أن تشمل ممتلكات لمواطنين أو شركات أميركية في روسيا".

نشر المرسوم على البوابة القانونية للحكومة الروسية يوم الخميس بالتزامن مع بدء وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعا لمناقشة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب.

ودعت أوكرانيا والعديد من مؤيديها إلى مصادرة 260 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة خارج البلاد بعد الحرب الروسية في 24 فبراير عام 2022.