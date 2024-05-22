آلاف المواطنين الإيرانيين يؤدون صلاة الجنازة على جثامين إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيه

أدى آلاف المواطنين الإيرانيين اليوم صلاة الجنازة على جثامين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان ومرافقيهما الذين قضوْا في حادث تحطم مروحية يوم الأحد الماضي شمال غرب البلاد.

أم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين الذين تجمّعوا في وقت مبكر اليوم وسط العاصمة طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل الذي تم نقل جثمانه إلى مدينة مشهد حيث يواري الثري غداً.