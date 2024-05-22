الأردن يسيّر 92 شاحنة إلى غزة تحمل طروداً غذائية وصحية وخيماً

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتضم 92 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الأربعاء ، سُيّرت القافلة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) والهلال الأحمر القطري ومنظمة الخير وجمعية العروة الوثقى ومنظمة أنيرا والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية انسان الخيرية/ الكويت ، ليصار إلى توزيع المساعدات إلى الأهالي بغزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل تأخير إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة والتي تصب مباشرة في استمرارية حياة المتضررين من أهلنا في غزة في القطاع".

وأوضح أن "الهيئة تسعى لإدخال المزيد من المساعدات الأساسية والضرورية والتي تعتبر شريان الحياة لأهلنا في غزة، بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة من مختلف أنحاء العالم"، مشيرا الى أن "العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت القطاع حتى اليوم بلغ 1456 شاحنة و 53 طائرة عبر العريش".