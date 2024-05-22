بايدن عن منشور ترامب عن "الرايخ الموحد": هذه لغة هتلر لا أميركا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن ما نشره سلفه دونالد ترامب عن "الرايخ الموحد" على مواقع التواصل الاجتماعي إنما هو "لغة هتلر".

وأضاف بايدن خلال حملة لجمع التبرعات في بوسطن اليوم الثلاثاء "هذه لغة هتلر، وليست لغة أميركا".

وأزال ترامب المقطع المصور الذي نُشر على حسابه على منصة "تروث سوشيال" وتضمن إشارة إلى "الرايخ الموحد" بعد أن انتقدت حملة بايدن وآخرون استخدام اللغة المرتبطة بالنظام النازي.