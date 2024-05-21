مراسم تشييع الرئيس الإيراني تستمر حتى الخميس حيث سيوارى الثرى في مشهد

شارك آلاف الايرانيين الثلاثاء في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والتي تستمر حتى الخميس، وقد بدأ التشييع في وقت مبكر من الثلاثاء في تبريز، كبرى مدن شمال غرب إيران التي قضى رئيسي قربها في حادث تحطم مروحية مع سبعة اشخاص آخرين.

ثم نُقلت النعوش الثمانية المغطاة بالعلم الإيراني إلى مطار في طهران قبل أن تصل إلى مدينة قم المقدسة حيث اقيمت مراسم جديدة بعد الظهر.

وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام وتستمر جنازة الرئيس مساء الثلاثاء والأربعاء في العاصمة ثم الخميس في مشهد(شمال شرق) مسقط رأسه حيث سيوارى الثرى.

وفي كلمة ألقاها مع انطلاق المراسم، أشاد وزير الداخلية أحمد وحيدي بالضحايا ، وقال "أظهر الشعب الإيراني أنه سيحوّل كل مصيبة إلى درج للارتقاء إلى أمجاد جديدة".

وبعد نقل النعوش الثمانية مساء الثلاثاء الى طهران، سيؤدي آية الله خامنئي الصلاة عليها الأربعاء الذي سيكون يوم عطلة رسمية.