مقتل 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث أكد الجيش أنه يشنّ عملية عسكرية.

وأفادت الوزارة بسقوط "سبعة قتلى وتسع إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".

وفي بيان منفصل، نعت الوزارة أخصائي الجراحة العامة أسيد جبارين (50 عاما) ووصفت مقتله بأنه "جريمة".

وأوضحت أن "جبارين ارتقى بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه خلال توجهه للعمل في مستشفى جنين الحكومي".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن من بين القتلى المدرّس علام جرادات وطالبا كان في طريق العودة الى منزله.

وأكدت بدء إخلاء المدارس في مدينة جنين ومخيمها من الطلاب.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان "بدأت القوات الأمنية الآن عملية عسكرية في جنين حيث شنت هجمات على مسلحين في المنطقة" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

ظهر الثلاثاء، بدت الشوارع القريبة من مخيم المدينة مهجورة إلا من آليات الجيش الإسرائيلي التي عملت على تجريف الطرقات بحثا عن قنابل ربما تكون قد زرعت في المكان، كما قامت بنقل الركام جانبا.

وأكد مراسل وكالة فرانس برس تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة وسماع دوي إطلاق نار متقطع.

ورصدت فرانس برس تبادلا لإطلاق النار بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين، كما أمكن سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم.

وفي رام الله، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة استمرار "حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في رفح وغزة ونابلس وآخرها ما يجري في محافظة جنين".

وأكد أبو ردينة وفق ما نقلت وكالة وفا أن "حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم".