رسميا.. إيران تعلن مصرع رئيسي وجميع مرافقيه في تحطم المروحية

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير حسين عبداللهيان، والوفد المرافق لهما، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم من الحدود الإيرانية الأذربيجانية غربي البلاد، الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا)، في بيان عبر حسابها على تليغرام، نبأ وفاة رئيسي "والوفد المرافق له" جراء تحطم المروحية.

وسبق الإعلان الرسمي، إعلان وكالة رويترز وفاة رئيسي وعبد اللهيان في حادث الهليكوبتر، وفق مسؤول إيراني لم تحدد هويته.

كما ذكرت وكالتا تسنيم ومهر، شبه الرسميتين في إيران، أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم جراء الحادث.

كما أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري، اليوم ، مقتل الرئيس إيراهيم رئيسي، بتحطم مروحيته التي فقدت بعد ظهر الأحد في منطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان.

وعقد مجلس الوزراء الإيراني جلسة طارئة على ضوء حادث المروحية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وترأس محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، الاجتماع في وقت متأخر من الليل، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وشرع مخبر في تنفيذ المزيد من الإجراءات من أجل عملية الإنقاذ. ووفقاً للبروتوكول، فإن مخبر سوف يكون رئيس البلاد المؤقت خلفا لرئيسي.

واستمر عمال الانقاذ في البحث سيرا على الأقدام بعد حلول الظلام في الموقع المحتمل لحادث المروحية، في ظروف طقس سيئة.